Was kann der Panda denn dafür,…

…dass es den WWF gibt? – Die Kampagne der so genannten Umweltstiftung gegen den Journalisten Wilfried Huismann hat nun sogar die „tagesschau“ erreicht.

Update 8. Juni 2012: Das Gütersloher Verlagshaus hat sich heute als Reaktion auf den anhaltenden Druck seitens des WWF mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Der vollständige Text kann hier nachgelesen werden.

4. Juni: In einem aktuellen Beitrag berichtet das anerkannte ARD-Nachrichtenmagazin heute über den Feldzug des WWF gegen Huismann, gegen sein Enthüllungsbuch „Schwarzbuch WWF – Dunkle Geschäfte im Zeichen des Panda“ (Gütersloher Verlagshaus) und vor allem über die Kampagne einer vom WWF beauftragten Anwaltskanzlei gegen den Verlag, gegen Buchhändler und Grossisten.

Klar: Aus Sicht des WWF mögen Huismanns Enthüllungen – zunächst in dem WDR-Fernsehfilm „Der Pakt mit dem Panda“, nun in dem aktuellen Buch – als eine Kampagne gelten. Aber das entschuldigt längst nicht alles. Ohne hier und jetzt schon auf die Inhalte des „Schwarzbuch WWF“ einzugehen – damit werden wir uns (unter anderem) in unserer nächsten Ausgabe auseinandersetzen! –, sei an dieser Stelle festgestellt:

Es ist – einerseits – unstreitig das Recht nicht nur einer Organisation wie WWF, sondern jeder natürlichen oder juristischen Person, explizit gegen sich gerichtete Veröffentlichungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Die entsprechende Verhandlung vor dem Landgericht Köln findet am 15. Juni 2012 statt.

Es ist – andererseits – nichts weniger als skandalös, wenn vor einer solchen gerichtlichen Entscheidung über eine beantragte Einstweilige Verfügung Kaufleute mit Regressdrohungen veranlasst werden, die in der vorliegenden Form noch nicht rechtlich beanstandete oder gar verbotene Ware anzubieten oder zu verbreiten beziehungsweise aus dem Sortiment zu nehmen.

Das ist die Vorstufe von Zensur – wenn nicht Schlimmeres.

Pfui, WWF!

(GFDL) Foto: Jcwf from nl / Wikipedia