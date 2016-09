Empfehlenswert: „Seeblind“

Vor wenigen Tagen hat die ARD zu nächtlicher Stunde mit „Seeblind – Der wahre Preis der Frachtschifffahrt“ einen beeindruckenden Streifen des französischen Dokumentarfilmers Denis Delestrac ausgestrahlt. Anschauen!

Der Autor und Regisseur erläutert mit teilweise eindrucksvollen Bildern und spannenden Recherchen, wie Schifffahrt, vor allem die Containerschifffahrt, „funktioniert“. Globalisierte Warenströme, Arbeitsbedingungen an Bord und in den Häfen, Ausflaggung, Lohndumping, Havarien, Abwrack-Geschäfte, Steuerflucht, Umweltschäden – es gibt kaum einen Aspekt der modernen Schifffahrt, der bei Delestrac nicht vorkommt, nicht kritisch erläutert wird. Das macht den Film „Seeblind“ zu einem idealen Informations-, ja, Schulungs-Beitrag für alle, die sich erste Kenntnisse verschaffen oder anderen, zum Beispiel in Unterricht oder Erwachsenenbildung, entsprechendes Grundlagenwissen vermitteln wollen: Maritime Wirtschaft für Einsteiger.

Klar: Kenner und Experten werden hier und da argumentative Verkürzungen oder Schwächen in einzelnen Darstellungen feststellen – kein Wunder, denn der Film ist nun mal „nur“ 83 Minuten lang. Einen Stoff, der geeignet wäre, in all seinen Facetten eine Dauerserie zu füllen, so verdichten zu müssen, ist einerseits bedauerlich und wohl der Vermarktungsoption geschuldet – andererseits ein Kunststück, das Delestrac mehr als gelungen ist.

Der Film ist in der ARD-Mediathek abrufbar und zudem auch bei Youtube verfügbar.

Niedrige Auflösung (370 MB): http://kurzlink.de/seeblind_low

Hohe Auflösung (1,2 GB): http://kurzlink.de/seeblind_hd

Jüngster Check der Verfügbarkeit: 18. Juni 2016