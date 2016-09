Blockade per Kajak

Im australischen Hafen von Newcastle (New South Wales) haben Demonstranten die Wasser- und Schienenwege zum Kohleterminal des umstrittenen Konzerns „Port Waratah Coal Services“ (PWCS) blockiert. Sie setzten sich auf Straßen und Gleise, seilten sich von Brücken ab und versperrten mit Kajaks die Schifffahrtsstraße.

An dem Protest im Rahmen einer Klimaschutzaktion unter dem Motto „Break free from fossil fuels“ nahmen weit mehr als tausend Demonstranten teil, allein die wasserseitige Blockade mobilisierte mehrere hundert Kajaks und andere Boote. Der Standort gilt als der größte Kohlehafen der Welt. Es gab mehrere Dutzend Festnahmen, alle wurden aber gegen Kaution freigelassen und sollen in Kürze vor Gericht gestellt werden. Die Hafenverwaltung behauptete anschließend, angeblich seien weder der Kohleumschlag noch die sonstige kommerzielle Schifffahrt durch die Proteste beeinträchtigt worden.

Quelle: „The Guardian“ (Australia) vom 8. Mai 2016