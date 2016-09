Aufruf zur Kampagne: „Fair bis aufs Meer“

Haben Sie heute schon ein fair-trade-Produkt gekauft? – Gut so. Aber wissen Sie eigentlich, dass Ihre fairen Produkte ihre weiten Strecken meist völlig unfair zurücklegen? Unter anderem auf so genannten Billigflaggen-Schiffen, deren Besatzungen oft kaum soziale und humanitäre Rechte haben? Wissen Sie, dass Sie dies mit Ihren Steuergeldern unterstützen, weil die so betriebene Schifffahrt zugleich Milliarden Euro staatlicher Subventionen kassiert? WATERKANT ruft gemeinsam mit „fair oceans“ und etlichen anderen Organisationen auf zu einer Kampagne FAIR BIS AUFS MEER – wir wollen mit Ihnen darüber reden, wie wir diese Unfairness gemeinsam verändern können…

Den hier abgebildeten Aufruf können Sie sich auch als PDF herunterladen (und zum Beispiel weiter verbreiten, um unser Anliegen zu unterstützen – danke!).