Alles Gute für 2017 ff. !

Moin, leeve Lüü! Zum Jahresende verabschiedet sich das Team der WATERKANT von Euch allen, die uns lesen, fördern oder sonstwie unterstützen, wieder einmal mit einigen Cartoons als Dankeschön für Mitarbeit, Anregung und auch Kritik: Die Karikaturen …

… haben zwar – auch das ist nicht neu – nicht unmittelbar mit unseren Schwerpunkt-Themen zu tun. Allerdings: Fischereipolitik oder die kommende Bundestagswahl werden uns in 2017 gewiss in der einen oder anderen Weise beschäftigen (Cartoon rechts). Und auch die Flüchtlingspolitik, insbesondere die neoliberale Globalisierung als eine ihrer wesentlichen Ursachen, werden wir ebensowenig ignorieren können wie die Folgen rücksichtslosen Zockens: Wer will, mag bei dem zweiten Bild des Cartoons „Ertrinkende“ nicht an die „Panama-Papers“ denken, sondern an die ständig wehklagenden Reeder, zu deren liebster Billigflagge zwecks Steuervermeidung und verschärfter Ausbeutung noch immer die von Panama zählt.

Klar, auch um Meeresumweltschutz und Küstenentwicklung – um ihre gegenseitige Abhängigkeit ebenso wie um ihre Beeinflussung durch die zuvor benannten Politiken – werden wir uns weiterhin kümmern. Und wir werden uns dabei ganz sicher einsetzen für eine Fairness im Sinne unseres aktuellen Editorials – nicht nur im Zusammenhang mit der Kampagne „Fair bis aufs Meer“. Wir betrachten dies als notwendigen Gegenpol zu einer Regierungspolitik, die nicht aufhört, den gierigen Griff nach den Schätzen der Meere als „nachhaltig“ zu verkleistern.

Aber wir können das nur tun, wenn alle, die uns bisher unterstützt haben, das nicht nur fortsetzen, sondern auch in ihrem Umfeld dafür werben, dass wir noch viel mehr und viel intensivere Unterstützung dafür benötigen – nicht nur als einzelnes Projekt, sondern immer auch als Teil des breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses, in dem wir vernetzt sind. In diesem Sinne: Euch allen einen rei­bungs­lo­sen und fröh­li­chen Jah­res­wech­sel sowie Kraft und Mut und Gesund­heit im gemein­sa­men Stre­ben für eine fried­li­chere, gerech­tere sowie sozial- und umwelt­ver­träg­li­chere Zukunft in 2017 und dar­über hinaus.

Wir bedanken uns bei folgenden Karikaturisten

für die kostenlose Freigabe ihrer abgebildeten Cartoons:

# Harm Bengen – http://www.harmbengen.de/

# Kostas Koufogiorgos – http://www.koufogiorgos.de/