WATERKANT fürs Bücherregal: neues Update!

Das bereits seit eini­gen Jah­ren publi­zier­te Ange­bot, eine kom­plet­te Samm­lung aller bis­lang erschie­ne­nen WATERKANT-Ausgaben in gebun­de­ner Form zu erwer­ben, ist jetzt erneut erwei­tert wor­den: Alle bis­he­ri­gen Samm­lun­gen kön­nen auf Wunsch um einen sieb­ten Band mit den Aus­ga­ben 2013-2016 ergänzt wer­den.

Ange­fan­gen hat­te es nach unse­rem Neu­be­ginn – als selbst­stän­di­ges Pro­jekt unter Her­aus­ga­be durch einen För­der­kreis – mit fünf Bän­den (sie­he Foto) für die Jahr­gän­ge 1986 bis 2008, also allen Aus­ga­ben aus der Ära unse­res eins­ti­gen Her­aus­ge­bers, der „Akti­ons­kon­fe­renz Nord­see“ (AKN). Im Som­mer 2015 hat­ten wir dann einen sechs­ten Band (2009-2012) zusam­men­ge­stellt – und nun kann eben Band 7 geor­dert wer­den.

Wie die bereits vor­han­de­nen Sam­mel­bän­de wer­den auch die­se Ergän­zun­gen von einer qua­li­fi­zier­ten Buch­bin­de­rin in Hand­ar­beit her­ge­stellt – in Kle­be­bin­dung, mit fes­ten Deckeln und selbst­ver­ständ­lich ordent­lich beschnit­ten; sie haben jeweils eine Rücken­prä­gung mit dem Namen „Water­kant“ sowie jeweils zwei Jah­res­zah­len (von – bis). Die Umschlag­ge­stal­tung ori­en­tiert sich an den bis­he­ri­gen Bän­den – roter oder blau­er Ein­band mit gold­far­be­ner oder weiß-silberner Rücken­prä­gung.

Die frü­hen Jahr­gän­ge 1986-2008 wer­den aus­schließ­lich kom­plett abge­ge­ben, denn hier han­delt es sich sozu­sa­gen um eine Rari­tät: Weil von ein­zel­nen die­ser älte­ren Hef­te nur noch eine spär­li­che Anzahl übrig war bzw. ist, beschränkt sich die­ses Ange­bot auf drei­zehn Samm­lun­gen – in Umlauf sind der­zeit sie­ben und exakt sechs sind noch zu haben (*). Die Ergän­zungs­bän­de für die Fol­ge­jahr­gän­ge 2009-2012 sowie dem­nächst 2013-2016 kön­nen ger­ne auch ein­zeln bestellt wer­den.

Wer sich für den Erwerb einer sol­chen Samm­lung oder eines Ein­zel­bands ab 2009 inter­es­siert, wen­de sich bit­te bezüg­lich exak­ter Kon­di­tio­nen und Ter­mi­ne umge­hend an die Redak­ti­on. Eine Samm­lung 1986-2012 in rotem Ein­band mit gold­far­be­ner Prä­gung ist sofort zu haben, alle wei­te­ren noch ver­füg­ba­ren Samm­lun­gen oder Ein­zel­bän­de wer­den erst nach Auf­trags­er­tei­lung suk­zes­si­ve zur Buch­bin­de­rin gege­ben – da kann man sich dann die Aus­füh­rung (wie beschrie­ben) aus­wäh­len…

(*) Stand: 25. August 2017