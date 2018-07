Tut uns leid: WATERKANT-Fehldrucke in Umlauf…

Pünkt­lich zum Quar­tals­en­de ist unse­re Juni-Ausgabe – Heft 2/2018 – in den Ver­trieb gegan­gen: Zu unse­rem gro­ßen Bedau­ern sind dabei auch feh­ler­haft gedruck­te bezie­hungs­wei­se gehef­te­te Exem­pla­re aus­ge­lie­fert wor­den. Uns lie­gen Mit­tei­lun­gen vor, dass in man­chen Hef­ten eini­ge Sei­ten feh­len und ande­re dop­pelt ent­hal­ten sind.

Wir wis­sen momen­tan noch nicht, wie vie­le Fehl­dru­cke in Umlauf sind.

Wir bit­ten alle, die dies betrifft, um Ver­ständ­nis und Ent­schul­di­gung:

Mel­det Euch bit­te umge­hend, wir wer­den zügig für eine Ersatz­lie­fe­rung sor­gen!