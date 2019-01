2019? – Wir wissen nicht, …

…was das kom­men­de Jahr Euch und uns brin­gen wird, aber wir wol­len das alte nicht ver­las­sen, ohne Euch allen, die Ihr das Pro­jekt WATERKANT soli­da­risch unter­stützt, alles Gute zu wün­schen – und das, wie immer, mit ein paar Car­toons:

In Zei­ten, da allen­falls Rind­vie­cher noch am Kli­ma­wan­del zwei­feln, da weder im eige­nen Lan­de noch auf glo­ba­ler Ebe­ne (wie jüngst im pol­ni­schen Kat­to­witz) die anthro­po­ge­nen Ursa­chen wirk­sam ange­gan­gen wer­den, ist es – sar­kas­tisch for­mu­liert – eigent­lich nur noch eine Fra­ge der Zeit, ob der Mee­res­spie­gel schnell genug ansteigt, um die gleich­fallls von Men­schen erzeug­te Plas­tik­müll­schwem­me in den Ozea­nen aus­rei­chend zu „ver­dün­nen“.

Schluss mit lus­tig: Wir wis­sen nicht, was Trumpis­mus, Bre­x­it, Migra­ti­on, Deglo­ba­li­sie­rung oder die unzäh­li­gen ande­ren aku­ten Schwie­rig­kei­ten und Bedro­hun­gen uns allen noch brin­gen wer­den.

Wir wün­schen Euch einen eben­so unver­zag­ten wie rei­bungs­lo­sen Jah­res­wech­sel sowie uns allen gemein­sam die Kraft, die Ent­wick­lung wenigs­tens ein biss­chen zu beein­flus­sen. Wir soll­ten nie ver­ges­sen, bei egal wel­chen Pro­ble­men zu aller­erst nach den Ursa­chen und Ver­ur­sa­chern zu fra­gen – und dort anzu­set­zen im Streit für eine Zukunft ohne Krie­ge, ohne Aus­beu­tung, ohne Umwelt­zer­stö­rung. Lasst es uns wenigs­tens ver­su­chen…

Wir bedan­ken uns bei den Kari­ka­tu­ris­ten – von links oben im Uhr­zei­ger­sinn – Peter Nichol­son (http://nicholsoncartoons.com.au/), Jens „Jot­Ka“ Kri­cke (https://de.toonpool.com/artists/JotKa_65612), Kos­tas Kou­fo­gior­gos (http://www.koufogiorgos.de/) und Harm Ben­gen (https://www.harmbengen.de/), die die kos­ten­lo­se Ver­wen­dung ihrer Car­toons gestat­tet haben.