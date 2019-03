Wir haben unser Heft 133 pünkt­lich fer­tig­stel­len und an die Dru­cke­rei über­ge­ben kön­nen und hof­fen nun, dass die Aus­ga­be kom­men­de Woche in den Ver­sand gege­ben wer­den kann. Neu­gie­ri­ge kön­nen rechts aufs Titel­bild kli­cken und erfah­ren, was wir die­ses Mal zu bie­ten haben. Und, klar, bestellt wer­den darf und soll das Heft natür­lich auch…