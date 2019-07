In eigener Sache…

…ein wich­ti­ger Hin­weis: Ab sofort – Sonn­abend, 27. Juli 2019 – wird die­se Web­sei­te bis auf Wei­te­res nicht mehr aktua­li­siert: Unser bis­he­ri­ger Web­hos­ter WiN­S­hut­tle stellt sei­nen Dienst lei­der ein, des­halb sind wir gezwun­gen, einen Umzug zu orga­ni­sie­ren. Dies kann weni­ge Wochen in Anspruch neh­men, wir bit­ten um Ver­ständ­nis dafür, dass wir in die­ser Pha­se kei­ne Ver­än­de­run­gen vor­neh­men und uns so die Arbeit erleich­tern. Dan­ke. Wer über Voll­zug des Umzugs per E-Mail infor­miert wer­den möch­te, schrei­be uns bit­te an unse­re Kontakt-Adresse.